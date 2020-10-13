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Підозрювану у хабарі голову адмінсуду Харкова відсторонили від обов'язків

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 15:05
Підозрювану у хабарі голову адмінсуду Харкова відсторонили від обов'язків
Фото: Ольга Панченко (zib com ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Голову окружного адміністративного суду Харкова Панченко Ольгу відсторонили від виконання обов'язків. Її підозрюють у дачі хабара.

Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 13 жовтня.

За інформацією Офісу генерального прокурора, Панченко відсторонили від виконання обов'язків до 22 листопада на час досудового розслідування.

Нагадаємо, 21 вересня Панченко було викрито під час спроби дачі хабара одному з суддів з вимогою винести необхідне їй рішення по справі про земельне питання. За "правильне" рішення вона пропонувала судді 3 тисячі доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що в середині вересня Інтерпол припинив міжнародний розшук колишнього судді Миколи Чауса. Його звинувачують у хабарі в 150 тисяч доларів, які він отримав ще в 2016 році. Зараз Чаус знаходиться на території Молдови.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до 2 років в'язниці колишнього прокурора Генеральної прокуратури, який намагався купити посаду в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

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