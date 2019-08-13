Підозрюваного у вбивстві Даші Лук'яненко направили на психіатричну експертизу

Фото: Микола Тарасов (dumskaya.net)

Підозрюваний проти проведення експертизи не заперечував

Підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова направили на психіатричну експертизу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Згідно з постановою суду від 9 серпня, Тарасова направлять в Одеський обласний центр психічного здоров'я для проходження стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення її психічного стану в момент скоєння злочину.

Клопотання про проведення огляду слідчий подав, а прокурор підтримав. Підозрюваний і його захисник проти проведення експертизи не заперечували.

Зазначається, що 22-річному Миколі Тарасову інкримінують злочини, передбачені одразу чотирма статтями Кримінального кодексу України: частина 2 ст. 146, частина 4 ст. 152, пункти 2 і 10 частини 2 ст. 115, ст. 297 - "викрадення", "замах на зґвалтування неповнолітньої", "вбивство неповнолітнього, поєднане із зґвалтуванням" і "наругу над тілом".

Нагадаємо, тіло 11-річної Дарини, яка пропала 13 червня, знайшли 19 червня у вигрібній ямі приватного домоволодіння, розташованого поруч з місцем, де зникла дівчинка. Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства дівчинки є вбивство на сексуальному грунті.

За підозрою у вбивстві одразу ж був затриманий 22-річний юнак, який живе в цьому будинку з батьками. При затриманні підозрюваний зізнався у спробі згвалтування і вбивство.

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликала в суспільстві резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч.

РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Андрій Парубій 19 липня підписав законопроект №6449 про відповідальність за педофілію, передбачає примусову хімічну кастрацію.