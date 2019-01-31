Підозрюваного у стрілянині на Корсиці виявили мертвим

Французька поліція вважає, що стрілок наклав на себе руки

Подозреваемый в стрельбе в Бастии на Корсике (Франция) обнаружен мертвым, полиция заявляет о самоубийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что тело подозреваемого обнаружили после полицейского рейда. Правоохранительные органы до сих пор не установили мотивы нападения, в то же время версия терроризма исключена. Также сообщается, что стрелку было 60 лет, он работал госслужащим и ранее был осужден.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бастии неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате чего были ранены 5 человек. Позже стало известно, что один человек погиб. Сам стрелок впоследствии забаррикадировался в доме. Также известно, что среди раненых три женщины и сотрудник полиции.

Накануне в Николаеве возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару. По данным местных СМИ, перед инцидентом в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли и должны были выплатить определенную сумму. Житель Николаева достал карабин и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. Полицейские задержали подозреваемого.