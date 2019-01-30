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На Корсиці невідомий відкрив вогонь по перехожих, є поранені

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 18:59
На Корсиці невідомий відкрив вогонь по перехожих, є поранені
Фото: місце події (twitter.com TurkHaberAjansi)

У результаті стрілянини поранено 5 чоловік

У місті Бастія на французькому острові Корсика невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих, в результаті чого були поранені 5 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Чоловік влаштував стрілянину на одній з вулиць Бастії, після чого забарикадувався в будинку, де живе.

У результаті стрілянини поранено п'ять осіб.

Стан одного з них важкий.

Нагадаємо, 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої 5 осіб загинули, ще 12 були поранені.

29 січня у Франції затримали п'ять осіб по справі про стрілянину на різдвяному ярмарку.

Пізніше терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі.

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