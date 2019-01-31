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Підозрюваного у стрілянині на Корсиці виявили мертвим

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 09:18
Підозрюваного у стрілянині на Корсиці виявили мертвим
Фото: місце стрілянини на Корсиці (twitter.com/TurkHaberAjansi)

Французька поліція вважає, що стрілок наклав на себе руки

Підозрюваного у стрілянині в Бастії на Корсиці (Франція) виявлено мертвим, поліція заявляє про самогубство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що тіло підозрюваного виявили після поліцейського рейду. Правоохоронні органи досі не встановили мотиви нападу, в той же час версія тероризму виключена. Також повідомляється, що стрілку було 60 років, він працював держслужбовцем і раніше був засуджений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бастії невідомий відкрив вогонь по перехожих, в результаті чого були поранені 5 осіб. Пізніше стало відомо, що одна особа загинула. Сам стрілок згодом забарикадувався в будинку. Також відомо, що серед поранених три жінки і співробітник поліції.

Напередодні в Миколаєві біля Ленінського райсуду розстріляли подружню пару. За даними місцевих ЗМІ, перед інцидентом в суді вирішувався спір між жителями Одеси та Миколаєва. Останні програли і мали виплатити певну суму. Житель Миколаєва дістав карабін і кілька разів вистрілив у чоловіка і жінку. Поліцейські затримали підозрюваного.
 

 

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