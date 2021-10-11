RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Підозрюваного в отриманні хабара члена Комісії з азартних ігор відсторонили від посади

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму в 90 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Відзначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП і відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"Термін відсторонення визначено в рамках досудового розслідування", - уточнили в САП.

Нагадаємо, виконавця обов'язків голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей 20 серпня затримали при отриманні хабаря на суму 90 тисяч доларів. Він вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Зазначимо, 22 серпня суд постановив взяти його під варту з можливістю внести заставу в 5 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСАП