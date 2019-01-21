Підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Левіну пред'явлені підозри по 2 ч. п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ст. 115 КК України

Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук Олексія Левіна (Москаленко) за підозрою в організації радника голови Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Міністерства внутрішніх справ у переліку розшукуваних осіб.

Левіну пред'явлені підозри по 2 ч. п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ст. 115 (організація вбивства, здійсненого з особливою жорстокістю, з корисливими мотивами, групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. За словами генпрокурора, прізвище нового підозрюваного - Левін (ім'я фігуранта генпрокурор не назвав). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Він додав, що за версією слідства, саме Левін є ключовим фігурантом в організації нападу на Гандзюк. До того ж встановлено, що Левін виїхав з України в день, коли поліцейські затримали перших підозрюваних у справі Гандзюк.