Справа Шеремета: суд відмовився ще більше послаблювати запобіжний захід Антоненку

Шевченківський районний суд міста Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду .

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь.

Суд залишив без задоволення клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.