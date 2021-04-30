Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка відпустили під домашній арешт

Зазначимо, що Андрій Антоненко перебував у СІЗО понад 500 днів.

За рішенням суду Антоненко повинен носити електронний браслет.

Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки.

Прокурор у справі не заперечував про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Двох відпустили під домашній арешт.