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Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка відпустили під домашній арешт

Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Про це заявив суддя під час судового засідання.

Зазначимо, що Андрій Антоненко перебував у СІЗО понад 500 днів.

За рішенням суду Антоненко повинен носити електронний браслет.

Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки.

Прокурор у справі не заперечував про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Двох відпустили під домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

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Новини України Павло ШереметСуд