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Підозри головам організації Медведчука "Український вибір": стали відомі прізвища

Автор: Олег Черниш

Прокурори повідомили про підозру трьом головам ініціативних груп суспільного руху Віктора Медведчука "Український вибір - Право народу". Зокрема, підозри повідомили Олександру Синявському, Івану Комелову і Олександру Слюсаренку.

Про це повідомили джерела РБК-україна в прокуратурі.

Комелов очолював севастопольський осередок організації "Український вибір". Синявський також був активістом цієї комірки.

Як зазначили правоохоронці, їм повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. ст 2. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України за участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконного збройного формування, інший - був керівником підрозділу "Слов'янський щит".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісах громадського руху "Український вибір - Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук.

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