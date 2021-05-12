Підозра Медведчуку, обстріли Ізраїлю, теракт в Росії: новини за 11 травня

Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді, між Ізраїлем і Палестиною тривають ракетні обстріли, в російській школі в результаті стрілянини загинули 11 осіб. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 11 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. Його шукає СБУ

Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Таку ж підозру оголосили його соратнику Тарасу Козаку.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розкрив деталі одного з епізодів, за яким оголосили підозри Медведчуку та Козаку. Спецслужба вважає, що вони передали Росії інформацію про секретний військовий підрозділ України.

Також СБУ оприлюднила запис розмови нібито Віктора Медведчука з неназваним високопосадовцем уряду Росії. Розмова, оприлюднена спецслужбою, стосувалася бізнесу Медведчука в окупованому Криму.

Загострення в Ізраїлі: нові обстріли, є жертви

Ситуація в Ізраїлі продовжує загострюватися кілька діб поспіль. Ізраїльські військові обстрілюють сотні об'єктів в Секторі Газа, у відповідь палестинці з угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад" запускають ракети по довколишніх містах на території Ізраїлю. Загиблі є з обох сторін, загальна кількість жертв вже обчислюється десятками осіб.

Про те, чому почалася поточна ескалація - в матеріалі РБК-Україна. https://www.rbc.ua/ukr/news/obostrenie-izraile-nuzhno-znat-eskalatsii-1620771486.html

Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта

Росія розгорнула біля українських кордонів 100-тисячну армію. Російська техніка та військові розташовані навколо України на 5 напрямках. Про це заявив на форумі "Україна 30" голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Він назвав напрямки, на яких РФ концентрує свої війська: Сіверський; Слобожанський; Донецький; ОРДЛО; Кримське міжвидове обєднання військ; Південнобузький.

Законопроект про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів деталі щодо підготовки законопроекту про олігархів. За його словами, до переліку таких осіб можуть потрапити 13 людей.

"Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив", - сказав Данілов.

Стрілянина в школі Казані: 11 загиблих

Вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

19-річний російський студент, який влаштував стрілянину, повинен був влітку піти служити в армію. Ільназ Галявієв отримав відстрочку до 30 Червня на час навчання.

Апеляційний суд повернув нову редакцію українського правопису

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував нову редакцію українського правопису. Таким чином, вона залишається в силі.

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердив адвокат позивача Дмитро Ільченко. "Можу підтвердити, рішення ОАСК скасовано. Кабмін наполягав на тому, що не порушені права позивача", - повідомив Ільченко.

ВООЗ оголосила індійський варіант COVID глобальною загрозою

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, на "варіант занепокоєння". Організація наголосила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.

Про це заявила технічний керівник ВООЗ щодо питань COVID-19 Марія Ван Керхов. Марія Ван Керхов зазначила, що індійський варіант штам коронавірусу (B.1.617) поширюється легше, ніж оригінальний вірус, і є певні докази, що він може бути стійким до засобів захисту, серед яких можуть бути й вакцини. При цьому щеплення поки вважаються ефективними.

В Україну прийде контрастна погода: справжнє літо і проливні дощі

Погода в Україні найближчої доби буде контрастна. Частина країни грітиметься під сонцем і майже вже літніми температурами, а частину областей накриє проливними дощами та холодним повітрям.