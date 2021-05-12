Подозрение Медведчуку, обстрелы Израиля, теракт в России: новости за 11 мая

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене, между Израилем и Палестиной продолжаются ракетные обстрелы, в российской школе в резултате стрельбы погибли 11 человек. Подробнее о том, что произошло во вторник, 11 мая, - в материале РБК-Украина.

Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Его ищет СБУ

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Такое же подозрение выдвинули его соратнику Тарасу Козаку.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов раскрыл детали одного из эпизодов, по которому Медведчуку и Козаку объявили подозрения. Спецслужба считает, что они передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.

Также СБУ обнародовала запись разговора якобы Виктора Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником правительства России. Разговор, обнародованный спецслужбой, касался бизнеса Медведчука в оккупированном Крыму.

Обострение в Израиле: новые обстрелы, есть жертвы

Ситуация в Израиле продолжает накаляться несколько суток подряд. Израильские военные обстреливают сотни объектов в Секторе Газа, в ответ палестинцы из группировок ХАМАС и "Исламский джихад" запускают ракеты по близлежащим городам на территории Израиля. Погибшие есть с обеих сторон, общее количество жертв уже исчисляется десятками человек.

О том, почему началась текущая эскалация – в материале РБК-Украина.

Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта

Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию. Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 5 направлениях. Об этом заявил на форуме "Украина 30" глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Он назвал направления, на которых РФ концентрирует свои войска: Северский; Слобожанский; Донецкий; ОРДЛО; Крымское межвидовое объединение войск, Южнобугский.

Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали по подготовке законопроекта об олигархах. По его словам, в перечень таких лиц могут попасть 13 человек.

"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", - сказал Данилов.

Стрельба в школе Казани: 11 погибших

Утром 11 мая в казанской школе №175 ее бывший ученик устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших. Позднее власти уточнили, что жертвами стрелка стали как минимум семь детей. По последним данным в школе погибли 11 человек, еще 16 получили ранения.

19-летний российский студент, который устроил стрельбу, должен был летом пойти служить в армию. Ильназ Галявиев получил отсрочку до 30 июня на время учебы.

Апелляционный суд вернул новую редакцию украинского правописания

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Окружного административного суда Киева, который отменил новую редакцию украинского правописания. Таким образом, она остается в силе.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил адвокат истца Дмитрий Ильченко. "Могу подтвердить, решение ОАСК отменено. Кабмин настаивал на том, что не нарушены права истца", - сообщил Ильченко.

ВОЗ объявила индийский вариант COVID глобальной угрозой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, на "вариант, вызывающий беспокойство". Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керхов. Она отметила, что индийский вариант штамм коронавируса (B.1.617) распространяется легче, чем оригинальный вирус, и есть определенные доказательства, что он может быть устойчивым к средствам защиты, среди которых могут быть и вакцины. При этом прививки пока считаются эффективными.

В Украину придет контрастная погода: настоящее лето и проливные дожди

Погода в Украине в ближайшие сутки будет контрастная. Часть страны будет греться под солнцем и почти уже летними температурами, а часть областей накроет проливными дождями и холодным воздухом.