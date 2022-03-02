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"Зачекайте на реальний початок": Офіс президента відреагував на прибуття делегації РФ у Білорусь

Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк по-філософськи відреагував на прибуття російської делегації до Білорусі на переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Подоляка в Twitter.

Очільник російської делегації Володимир Мединський проанонсував новий раунд перемовин із Україною у Біловезькій пущі. Там нібито обговорять питання появу гуманітарного коридору.

Також він додав, що українська делегація вже їде на переговори. На цю інформацію відреагував і Подоляк.

"Сумнівно, що без присутності за столом переговорів другої (української) сторони можна справді провести переговори. Тому просто зачекайте на реальний початок діалогу", – написав радник керівника Офісу президента.

До слова, російське Міністерство оборони вперше озвучило втрати внаслідок вторгнення до України.

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