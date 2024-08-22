Удлинят ресурс авто: ключевые причины, почему нужно доливать масло в мотор машины

Не секрет, что в наше время есть целая когорта легковых двигателей, больных так называемым масложером – чрезмерное потребление масла во время работы. О них ниже мы тоже упомянем (хотя именно с ними все более или менее понятно), но такое неприятное явление случается и с другими машинами, которые, казалось бы, в число проблемных не входят. По сути, причин падения уровня моторного масла немного.

Протечка

Случай, свойственный пожилым автомобилям, хочет необязательно очень изношенных. Масло вытекает наружу через сальники, прокладки, разного рода резиновые и другие уплотнения. Они обладают свойством терять упругость не только вместе с накрученными километрами, но и, что называется, от возраста: из-за влияния температуры, контакта с маслом и воздухом.

Не всегда просто вычислить место протечки, но опытные мотористы знают слабые места всех распространённых у нас моделей двигателей. Отметим, что во время самостоятельной диагностики важно не перепутать конкретную утечку масла и так называемое потение двигателя. Оно – проявление первого этапа старения сальников и прокладок, но вполне допустимо, пока пятно потения имеет видимые границы и не превратилось в протечку.

Естественное сгорание

Сам принцип смазки цилиндров, поршней и их колец подразумевает небольшое сгорание масла в цилиндре. Тонкий слой смазки намеренно остается на стенке цилиндра после каждого хода поршня вниз – это нужно для предотвращения быстрого изнашивания колец и цилиндров. Очевидно, что масло сгорает во время следующего рабочего цикла.

Вообще количество этой смазки, сознательно оставленной маслосъемным кольцом на стенке цилиндра, запрограммированное конструкторами, и зависит от особенностей двигателя. Бывает, что инженеры немного ошибаются, и рождается целое семейство двигателей, склонных к масложеру. Речь идет о некоторых агрегатах VW Group, Porsche, Subaru и др.), в которых даже заводская документация разрешает расход масла порядка 1,0 л на 1000 км пробега. Примечательно, что некоторые производители со временем на своих моторах проблему решили, усовершенствовав конструкцию колец и поршней.

Чрезмерное сгорание

На двигателях, не относящихся к проблемным семействам, большой расход масла "на угар" (от рус. термина) рано или поздно тоже начинается. Но – после обширного, более 200 – 400 тысяч км, пробега. Чрезмерный масляный аппетит двигателя бывает обусловлен износом цилиндров, поршней и их колец, а также износом сальников клапанов. Фактически это последняя стадия износа перед капитальным ремонтом агрегата, хотя в таком состоянии он может эксплуатироваться довольно долго. Например, пока не начнутся проблемы с замасливанием свечей (у бензиновых моторов) и трудности с запуском (в первую очередь дизели).

Отдельная причина, в наше время характерная только для частных случаев – залегание колец в канавках поршня. Нагар, скопленный на поршнях, начинает ограничивать подвижность колец в канавках. И они не могут полноценно уплотнять пару поршень-цилиндра и еще оставляют чрезмерное количество масла на стенках цилиндров. И его сгорает больше, чем следует. Причина чрезмерного нагарообразования – использование владельцем неподходящего масла и опять-таки износ деталей цилиндро-поршневой группы. Часто "раскоксованные" кольца удается с помощью промывных присадок, без разборки двигателя.

Учитывайте условия эксплуатации

Осталось добавить, что практически на каждой модели двигателя уровень масла заметно снижается при длительной работе на высоких оборотах. То есть – при движении на высокой скорости, например, во время дальних загородных поездок.

Также владельца может обеспокоить чрезмерное по его мнению потребление смазки после перехода на новую марку масла. Это может объясняться особенностями некоторых сортов масла – среди них есть такие, которые склонны к повышенному расходу "на угар".

Кратко

Немалая судьба владельцев машин, по той или иной причине потребляющих больше масла, чем хотелось бы, смирились с этим фактом. Ведь во многих случаях доливать масло раз в два-три месяца дешевле, чем производить большой ремонт двигателя. Такой подход имеет смысл, если двигатель не демонстрирует других признаков критического износа – то есть потребляет паспортное количество горючего, не потерял мощности и имеет нормированный состав выхлопных газов. Ну а если регулярная заправка машины не только горючим, но и маслом для вас неприемлема, советуем еще до покупки авто выбрать модель двигателя, не требующую частой доливки масла – в наше время такие олдскульные конструкции еще случаются.