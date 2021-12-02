Подорожчання енергоносії та російська загроза: НБУ назвав причини падіння курсу гривні

Як зазначається в огляді, на початку місяця пропозиція іноземної валюти значно перевищувала попит на неї. Головними джерелами постачання іноземної валюти в цей період були експортна виручка підприємств АПК і ГМК, а також кошти, що надійшли від нерезидентів.

Крім того, позначалися й позитивні очікування щодо подальшого прогресу у співпраці з МВФ після досягнутих домовленостей на рівні персоналу в жовтні. НБУ викуповував надлишкову іноземну валюту на ринку, поповнюючи міжнародні резерви, додали у центробанку.

"Натомість у другій половині листопада гривня послабилася через значне зростання попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічні чинники, зумовлені геополітичними ризиками, зокрема накопичення військ РФ на кордоні з Україною", - йдеться в огляді.

У результаті за листопад офіційний обмінний курс гривні до долара девальвував на 3,2% порівняно з кінцем жовтня, проте в середньому за місяць його знецінення було значно помірнішим (0,3%). Попри значні продажі іноземної валюти для згладжування надмірних курсових коливань сальдо інтервенцій НБУ в листопаді залишилося додатним - близько 0,4 млрд доларів, зазначили в НБУ.