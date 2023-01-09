Подоляк заявил, что Россия уже готова бежать из Крыма

По его словам, Россия уже готова бежать.

"Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они же будут понимать, что надо бежать", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине нужно освободить все территории ради будущего детей.

"Не надо, чтобы наши дети, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, через 3-5 лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Поэтому мы сегодня подписали такой "контракт" - или мы сегодня доходим до конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, или мы должны искать себе другое место в жизни, потому что тогда Украины не будет", - сказал Подоляк.

В четверг, 5 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских военных возле Крыма. В больницы попали до сотни оккупантов.

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