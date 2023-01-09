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Подоляк заявил, что Россия уже готова бежать из Крыма

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Освобождение Крыма - это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только полуостров перейдет под полный огневой контроль Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, Россия уже готова бежать.

"Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они же будут понимать, что надо бежать", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине нужно освободить все территории ради будущего детей.

"Не надо, чтобы наши дети, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, через 3-5 лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Поэтому мы сегодня подписали такой "контракт" - или мы сегодня доходим до конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, или мы должны искать себе другое место в жизни, потому что тогда Украины не будет", - сказал Подоляк.

В четверг, 5 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских военных возле Крыма. В больницы попали до сотни оккупантов.

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Ирина ПодолякКрим