ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк о заявлениях СМИ относительно "заморозки конфликта" в Украине: Это фикция

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 20:04
Подоляк о заявлениях СМИ относительно "заморозки конфликта" в Украине: Это фикция Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Любые заявления и идеи относительно "заморозки конфликта" в Украине, периодически звучащие в СМИ - являются фикцией.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любые идеи "замороженных конфликтов", периодически звучащие в СМИ - это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии", - написал Подоляк.

По его словам, на самом деле таких сценариев нет и ни в каких кабинетах они не обсуждаются.

"Все игроки отлично понимают ограниченность ресурса и времени в РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать", - заявил он.

Стоит отметить, что Подоляк отреагировал на статью издания Politico, в которой представители США заявили, что якобы готовятся к тому, что война РФ против Украины может превратиться в многолетний "замороженный конфликт".

Как пишет издание, в США якобы рассматривают вопрос того, где будут проведены потенциальные линии, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом это вроде бы могут не быть официальными границами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил в Украину, примерно в три миллиарда долларов. Это заблуждение открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ.

Напомним, ранее Financial Times сообщал, что в Европе опасаются сокращения военной помощи Украине из Вашингтона.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса