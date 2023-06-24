Подоляк о мятеже Пригожина: мы фактически наблюдаем начало гражданской войны

Бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в РФ. События в России свидетельствуют о крахе кремлевского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка для журналистов.

"События развиваются по тому сценарию, о котором мы говорили в течение всего прошлого года. Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что мятеж Пригожина является началом гражданской войны в РФ. Однако путинский режим не справляется с сопротивлением из-за краха системы.

"Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны. Группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, разоружая случайных солдат и полицейских. Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит - кризис управления, фактическая потеря власти. В то же время "Вагнер" продолжает свой марш на Москву", - заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина продолжает двигаться своим путем - к границам 1991 года.

События в России

Напомним, главарь "вагнеровцев" Пригожин заявил, что "идет на Москву" разбираться с беззаконием. Его боевики уже зашли в Ростов-на-Дону и, по сообщениям российских СМИ, двигаются по трассе "Дон" в столицу РФ.

На фоне бунта российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам и "вагнеровцам". Он назвал действия боевиков "предательством" и "ударом в спину". Диктатор пригрозил, что Пригожин и бойцы, которые пошли против его режима, будут ликвидированы.

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