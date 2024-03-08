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Минобороны Эстонии запретило товары компаний, продолжающих бизнес в России

Пятница 08 марта 2024 13:20
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Минобороны Эстонии запретило товары компаний, продолжающих бизнес в России Фото: Минобороны Эстонии запретило товары компаний, продолжающих бизнес в России (flickr.by)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны приказало прекратить продажу товаров компаний, продолжающих вести бизнес в России, на территориях, связанных с силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

Согласно распоряжению, запрет действует на торговые автоматы, кафе и другие торговые точки, которые продают продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International под юрисдикцией оборонного ведомства. В том же числе будет прекращена перепродажа табачных изделий от Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Как отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, многие западные компании прекратили деятельность в России, впрочем, до сих пор есть те, кто продолжает поддерживать экономику страны-террориста.

"Я понимаю, что распоряжение о прекращении поставок продукции PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в пределах юрисдикции Минобороны может вызвать определенный дискомфорт, но для многих продуктов можно найти альтернативы от эстонских производителей, и большее благо перевешивает небольшие неудобства. Я надеюсь на понимание всех - давайте поможем Украине победить", - заявил министр.

Ожидается, что продукция будет изъята из ассортимента в течение 60 дней после получения уведомления торговыми партнерами Министерства обороны.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против России, ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес на территории страны-террориста. К примеру:

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