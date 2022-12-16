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Подоляк призвал ускорить передачу ПВО из-за массированных ракетных обстрелов.

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov/ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация 16 декабря прибегла к очередному массированному обстрелу. Мир должен прекратить бояться усиления эскалации и ускорить передачу ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, никчемная Россия прибегла к очередному обстрелу украинских городов, энергетики и жилых домов.

Также советник главы Офиса президента снова раскритиковал предложения разрешить жалкому главе Кремля Владимиру Путину "сохранить лицо".

"Стоит ли еще больше тормозить процесс передачи ПРО, чтобы "не допустить эскалации"?" - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

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