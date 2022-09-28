Подоляк призвал не называть псевдоголосование на оккупированных территориях "референдумом"

Инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Украины нельзя считать "референдумом". Голосование проходит принудительно и под дулом автомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он призвал не использовать термин "референдум" в отношении действий России. Подоляк отметил, что фактически фейковое голосование проходит на оккупированных территориях, где есть российские танки и проходят боевые действия.
Во время "волеизъявления" автоматчики ходили по домам украинцев и заставляли оружием говорить: "да РФ".
"Не используйте российскую пропаганду", - призвал советник главы ОПУ.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что признание Россией так называемых "референдумов" закроет для Путина путь к мирным переговорам.
По оценкам СМИ, аннексия оккупированных территорий Украины может занять 12 дней.
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