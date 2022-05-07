Подоляк про можливі "референдуми" на захоплених територіях: будь-які заяви Росії нікчемні

Окупанти не зможуть здійснити свій план щодо проведення "референдумів" на захоплених територіях. Ці намагання можуть обернутися для Росії ще більшими втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного - збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області - це Україна", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти заборонили виїзд з Херсонської області та готуються до проведення "референдуму".

Водночас у МЗС Росії заявили, що нібито нічого не чули про підготовку "референдуму".

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