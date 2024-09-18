Подоляк об ударе по складу в Торопце: очень эффектно, но мало

Таких ударов, как атака дронов на склад в Торопце Тверской области должно быть гораздо больше. Это позволит "справедливо финализовать" войну в Украине.

"Я могу прокомментировать только одним словом: мало. Очень эффективно, очень эффектно, но мало. И в этом есть проблема сегодня. Потому что как раз уничтожение этой инфраструктуры, в том числе складской прежде всего, это оптимально будет влиять на события на линии фронта и будет оказывать существенное влияние на социальные последствия в РФ", - сказал он.

То есть, по мнению Подоляка, таким образом и дальше будет формироваться понимание у россиян, что война постепенно существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ.

"И тогда мы наконец-то будем видеть другую Россию, они будут в истерике, они будут давить на свою "элиту". Но для того, чтобы это масштабировать как раз нужно снятие этих неформальных запретов. И второе - существенное наращивание количества инструментов. Потому что одно дело - это дроны, а дело другое - это как раз атаки на расстоянии 100-200-300 км от линии фронта, или от государственной границы Украины с РФ, уничтожать это ракетами. Баллистическими. Соответствующей дальности", - объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что если это будет работать в таком виде как при ударе по складу в Торопце, это будет еще раз иметь "существенные и социальные влияния и существенные влияния на ход событий на линии фронта".

"У меня есть предположение, что все, что РФ продавала как картинку своей "монструозности", не соответствует действительности. Это о том, что мы говорим с нашими партнерами: "перестаньте бояться РФ, это все фикция". Можно воевать на территории России. Мы это видим уже и не только в Курской области, но и ответные действия в Брянской или там Ростовской, или в Саратовской и т.д. И можно существенно наращивать удары по инфраструктуре, уничтожая всю милитарную компоненту РФ", - добавил он.

В подтверждение своих слов, Подоляк напомнил, что россияне уже сегодня вынуждены обращаться в Северную Корею и получать оттуда снаряды, потому что ключевые снаряды - это северокорейские.

"Более 6-7 млн ​​снарядов Россия получила от КНДР, ГУР безусловно может дать четкую статистику. И они уже получают ракеты определенной дальности от Ирана. И безусловно все это можно уничтожать, не давая возможности использовать на линии фронта. И вообще Россия достаточно фиктивно все это строила. Мы видим, на сколько я помню, уже более 500 уголовных дел по поводу коррупции в системе оборонных закупок в РФ. Это все, что касается команды такого субъекта как Шойгу. Много генералов сегодня арестованы. И таким образом еще раз подходим к пониманию того, что в этой войне уничтожение российской инфраструктуры, в том числе на глубине территории, оно будет иметь огромное влияние на дальнейшие события", - добавил Подоляк.

Он также считает, что "эту войну можно действительно справедливо финализовать".

"Надо завершить обсуждение, дискуссии о том, что РФ - это страна, которую нельзя победить, потому что у нее огромная куча ресурсов и т д. Нет, не так. И этот удар по Торопцу, подразумевается Тверская область, он четко показывает, что можно все уничтожать вне зависимости от того, что говорит российская пропаганда", - резюмировал он.