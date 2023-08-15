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Подоляк об участии россиян в Олимпиаде: продвижение массовых убийств и поддержка агрессии РФ

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Вторник 15 августа 2023 16:37
Подоляк об участии россиян в Олимпиаде: продвижение массовых убийств и поддержка агрессии РФ Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 будет означать поддержку миром агрессии РФ и продвижение массовых убийств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он напомнил, что позиция Украины по данному вопросу неизменна - никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может. По словам Подоляка, если РФ все же будет на Олимпиаде, это будет означать кровавый политический манифест – поддержку российской агрессии, террора и геноцида на глобальной арене.

"Спорт не вне политики, спорт – это и есть политика. Российский спорт сегодня – это демонстративное продвижение массовых убийств, изнасилование, пытки, уничтожение. Пора отказаться от лицемерия – пора остановить экспансию российских спортивных промоутеров войны", - написал Подоляк.

Бойкот Олимпиады

Напомним, Украина рассматривает бойкот Олимпиады в случае, если туда допустят Россию и Белоруссию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, готовую к бойкоту при условии, если МОК допустит россиян и белорусов на Олимпийские игры.

При этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддерживает допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

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