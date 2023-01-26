Подоляк о танках для Украины: нам нужно 350-400 и мы на эту цифру выйдем

"Все, перелом окончательно случился. Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и надо все дать Украине здесь и сейчас... Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, ядерные угрозы россиян в сторону Запада из-за передачи Украине танков в итоге не приведут к реальному применению этого вооружения, поскольку ядерный клуб, включая Китай и Индию, не позволят РФ этого сделать.

"Все, что конвекционное будет использовано, Украина все получит, на любом этапе войны будем иметь необходимые нам инструменты", - говорит Подоляк.

Впрочем, он отметил, что единственной проблемой для Украины в вопросе поставок остается логистика, и сейчас важно организовать процесс передачи вооружения и обучения "конвейерно".

"Если официально заявлено уже о примерно 120 танках, но нам, учитывая момент, нужно 350-400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем", - подытожил Подоляк.

Передача Украине западных танков

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина обязательно освободит свои территории, но для контрнаступательных операций нашим военным нужно получить не менее 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Между тем, долго колебавшаяся с решением Германия уже объявила о передаче украинцам Leopard 2, а США согласились передать Abrams.

Детальнее о том, кто из партнеров готов уже передать западные танки Украине и в каком количестве - читайте в материале РБК-Украина.

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