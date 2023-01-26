Подоляк о танках для Украины: нам нужно 350-400 и мы на эту цифру выйдем

Окончательный перелом в поставках военной помощи уже произошел. Украина получит от союзников танки для деоккупации своих территорий в необходимом количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".
"Все, перелом окончательно случился. Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и надо все дать Украине здесь и сейчас... Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", - подчеркнул Подоляк.
По его мнению, ядерные угрозы россиян в сторону Запада из-за передачи Украине танков в итоге не приведут к реальному применению этого вооружения, поскольку ядерный клуб, включая Китай и Индию, не позволят РФ этого сделать.
"Все, что конвекционное будет использовано, Украина все получит, на любом этапе войны будем иметь необходимые нам инструменты", - говорит Подоляк.
Впрочем, он отметил, что единственной проблемой для Украины в вопросе поставок остается логистика, и сейчас важно организовать процесс передачи вооружения и обучения "конвейерно".
"Если официально заявлено уже о примерно 120 танках, но нам, учитывая момент, нужно 350-400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем", - подытожил Подоляк.
Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина обязательно освободит свои территории, но для контрнаступательных операций нашим военным нужно получить не менее 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.
Между тем, долго колебавшаяся с решением Германия уже объявила о передаче украинцам Leopard 2, а США согласились передать Abrams.
Детальнее о том, кто из партнеров готов уже передать западные танки Украине и в каком количестве - читайте в материале РБК-Украина.
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