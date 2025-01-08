Подоляк рассказал, что нужно для перелома в войне с Россией

Для перелома в войне с Россией нужно, чтобы у Украины было достаточно дронов, ракет, бронетехники та ПВО. К тому же, перелом - это не только события на поле боя, но и количество ударов в глубину РФ на 500-700 км.

"Всю Россию и не надо разбивать. Надо разбивать отдельные узлы, отдельные элементы инфраструктуры военной. Если вы говорите о переломе в военной ситуации, то безусловно он есть, и он может быть математически обоснован", - сказал Подоляк.

По его словам, есть математические формулы, которые четко позволяют понять, сколько и каких инструментов нужно и когда и как их применить. Если математически это обосновать, то перелом в войне можно получить.

"Если мы понимаем ключевое, - Россия имеет много живой силы и дополнительных производств, но Россия проигрывает с точки зрения технологичности и управления войсками. Да, Россия учится, но, если будет насыщенное математически обоснованное количество высокотехнологичных инструментов в Украине, а это, разумеется, дроны, ракеты, бронетехника, а главное - ПВО, то тогда перелом безусловно может быть", - подчеркнул советник главы ОП.

Он пояснил, что перелом - это не только события на поле боя, но и количество ударов в глубину России на 500-700 км.

"Вот если количество ударов ежедневно будет на 2-3, а 20-30, и они будут эффективными, то есть Россия не сможет это все перехватывать, то тогда это будет иметь существенные социально-политические последствия, а Россия держится там очень шатко", - отметил Подоляк.