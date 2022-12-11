Подоляк рассказал, в чем заключается единственный путь к завершению войны

Для завершения войны в Украине необходимо военное поражение РФ, антироссийские санкции и саботаж внутри страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Не надо бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и восстановление глобальной безопасности", - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что российский диктатор Владимир Путин совершенно недоговороспособен, поэтому вести с ним диалог невозможно.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, Украина скоро получит современное вооружение от западных партнеров, в том числе системы ПВО Patriot.

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