Подоляк раскритиковал HRW за обвинения Украины в использовании кассетных снарядов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Беспомощность, бесхребетность и абсолютная безнравственность, ничтожность", - написал он, реагируя на новый отчет HRW.

Подоляк напомнил, что российские оккупанты вторглись в Украину, убивают гражданское население, устраивают публичные казни, насилуют женщин, похищают детей, но правозащитная организация обвиняет украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя.

"Более того, "правозащитники" начинают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не по исключению России из ООН - по срыву предоставления оружия Украине. Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила нравственные императивы?" - подчеркнул Подоляк.

Что предшествовало

Напомним, HRW сегодня обнародовало свое исследование, в котором утверждается, что использование украинскими военными кассетных боеприпасов "привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения".

При этом организация призвала США не предоставлять нашей стране кассетные боеприпасы в рамках военной помощи. Ранее информация о таких планах Вашингтона появлялась в СМИ.

Это уже не первый скандальный отчет HRW об Украине. До этого организация обвиняла нашу страну в использовании противопехотных мин в районе Изюма, которое тоже якобы привело к жертвам среди мирного населения.