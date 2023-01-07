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Подоляк о России: объявляет фейковое "прекращение огня", обстреливает, а затем ноет

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия полномасштабно вторглась в Украину в феврале и возмущалась сопротивлением украинцев. Теперь же страна-агрессор прибегла к одностороннему объявлению так называемого "прекращения огня", продолжая свои обстрелы и публично ноет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ односторонне вторглась и почти 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: "Почему вы сопротивляетесь?". РФ односторонне объявляет фейковое "прекращение огня" на 36 часов, стреляет по всей линии столкновения, но опять публично ноет: "Почему Украина не поддерживает наше лживое предложение?" - обратил внимание Подоляк.

Напомним, несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "прекращение огня", в Украине продолжаются боевые действия.

Добавим, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. В частности, под огонь оккупантов попал Бахмут, в результате чего два человека погибли, а 13 пострадали.

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