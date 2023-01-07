Подоляк о России: объявляет фейковое "прекращение огня", обстреливает, а затем ноет

"РФ односторонне вторглась и почти 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: "Почему вы сопротивляетесь?". РФ односторонне объявляет фейковое "прекращение огня" на 36 часов, стреляет по всей линии столкновения, но опять публично ноет: "Почему Украина не поддерживает наше лживое предложение?" - обратил внимание Подоляк.

Напомним, несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "прекращение огня", в Украине продолжаются боевые действия.

Добавим, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. В частности, под огонь оккупантов попал Бахмут, в результате чего два человека погибли, а 13 пострадали.

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