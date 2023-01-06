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Несмотря на российское "перемирие" в Украине продолжаются боевые действия, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 06 января 2023 22:45
Несмотря на российское "перемирие" в Украине продолжаются боевые действия, - Пентагон Фото: Несмотря на российское "перемирие" в Украине продолжаются боевые действия (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин объявил одностороннее "прекращение огня", сегодня в Украине идут боевые действия.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны, занимающаяся вопросами России и Украины Лора Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она добавила, что не считает, что Путин отказался от своих целей в Украине.

"Путин не отказался от своих целей - доминировать в Украине и продолжать захватывать ее территорию. Но реальность российских слабостей, слабостей российских вооруженных сил столкнулась с этими целями", - заявила Купер, добавив, что российские войска также страдают от низкого морального духа.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе. США также скептически относятся к предложению Кремля по "рождественскому перемирию".

Между тем, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что россияне могут готовить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество.

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Перемирие на Донбассе Война России против Украины Пентагон Соединенные Штаты Америки
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