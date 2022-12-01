Подоляк: пытающиеся сломать украинцев россияне уже "поплыли" сами

Россияне не смогли сломать украинцев при помощи ракетных ударов по энергообъектам и уже открыто допускают свое поражение в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram .

Он напомнил, что пропагандисты Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, а также замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже начали сомневаться в "успешном результате" войны против Украины и допускают "возможность Гааги".

"От "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" к "хотя бы просто избежать трибунала" всего за 9 месяцев. И это только начало. Тот, кто вчера хотел сломать украинцев перебоями со светом, действительно уже давно "поплыл" сам", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, даже российская пропаганда понимает, что ракетные удары, которые обходятся России в сотни миллионов долларов, никак не повлияют на ход войны и неминуемость поражения РФ. Поэтому сейчас главное задание для оккупантов - любой ценой "выпросить" мирные переговоры.

"Должен огорчить всех обеспокоенных, временно засевших в московских ресторанах. Единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке, - переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников", - отметил советник руководителя ОП.