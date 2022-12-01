ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк: пытающиеся сломать украинцев россияне уже "поплыли" сами

Новина українською →
Киев, Четверг 01 декабря 2022 19:35
Подоляк: пытающиеся сломать украинцев россияне уже "поплыли" сами Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне не смогли сломать украинцев при помощи ракетных ударов по энергообъектам и уже открыто допускают свое поражение в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что пропагандисты Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, а также замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже начали сомневаться в "успешном результате" войны против Украины и допускают "возможность Гааги".

"От "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" к "хотя бы просто избежать трибунала" всего за 9 месяцев. И это только начало. Тот, кто вчера хотел сломать украинцев перебоями со светом, действительно уже давно "поплыл" сам", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, даже российская пропаганда понимает, что ракетные удары, которые обходятся России в сотни миллионов долларов, никак не повлияют на ход войны и неминуемость поражения РФ. Поэтому сейчас главное задание для оккупантов - любой ценой "выпросить" мирные переговоры.

"Должен огорчить всех обеспокоенных, временно засевших в московских ресторанах. Единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке, - переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников", - отметил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Россия делала ставку на то, что Европа "устанет" от Украины и будут проходить протесты налогоплательщиков. Но Запад дал понять агрессору, что он заплатит за войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев Российская Федерация Гаага Офис президента Война России против Украины
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами