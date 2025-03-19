У Зеленского оценили переговоры Путина и Трампа: "Россия затягивает время"

Россия не стремится к миру, а лишь затягивает войну, используя переговоры для получения пауз. Михаил Подоляк отметил, что позиция Украины остается неизменной.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не имеет никакой инициативы по прекращению войны, а лишь затягивает время и пытается получить оперативные паузы для накопления ресурсов.

По его словам, Москва выдвигает неприемлемые условия, что вполне предсказуемо, ведь для РФ концепция войны является единственной возможной моделью, которая позволяет ей сохранять влияние на международные процессы.

"Россия не хочет никакого прекращения огня, безусловно, не хочет никакого перемирия, мира и так далее", - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что Кремль использует переговорные инициативы для создания пауз, которые позволяют восстановить ресурсы и скорректировать бюджет. Кроме того, российский диктатор Путин стремится повлиять на поставки оружия Украине, прибегая к примитивному блефу.

Подоляк подчеркнул, что никакого сговора между Трампом и Путиным нет, а президент США пока только рассматривает свои дипломатические подходы. В то же время, по его мнению, без реальных механизмов давления на Москву достичь изменений невозможно.

"Позиция Украины неизменна", - резюмировал советник руководителя ОП.