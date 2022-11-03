Подоляк резко отреагировал на призыв заставить Украину отказаться от территорий

Победа России будет означать установление новых законов в мире, где право будут определять те, у кого есть ядерное оружие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Украина может выиграть, это опасно. Пора принудить ее к отказу от территорий" - фантастическое предложение г-на Купчана (Чарльз Купчан, бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома), в The New York Times. Уверю автора: если Путин победит, мир не станет безопаснее. Вам не понравится жить в джунглях, где право определяют не законы, а наличие ядерного оружия", – написал Подоляк.
В своей статье Купчан заявил о том, что США якобы стоит как можно быстрее заставить Украину сесть за стол переговоров, поскольку победа наших воинов и возвращение наших земель может спровоцировать новую мировую войну.
"Успехи Украины на поле боя могут зайти слишком далеко. Если оборона Украины не стоит американских сапог на земле, то возвращение всего Донбасса и Крыма под украинский контроль не стоит того, чтобы рисковать новой мировой войной. <...> Но попытка Путина покорить Украину уже провалилась, и настаивание на полном поражении России ненужная авантюра", - написал Купчан.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, возобновление "зернового соглашения" после недавнего "приостановления" Россией, указывает на то, что глава Кремля Владимир Путин уступает более сильным лидерам, имеющим четкую позицию.
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