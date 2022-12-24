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Подоляк резко раскритиковал "мирные" инициативы России после обстрела Херсона

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Предлагая собственные "мирные" инициативы, Россия продолжает безжалостно убивать украинцев и обстреливать города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Комментируя призывы обратить внимание на "мирные" инициативы России, Подоляк напомнил о всех зверствах, которые совершает жалкая страна в отношении Украины и наших граждан.

"Напомню тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова (Владимир Путин, президент России и Сергей Лавров, глава МИД - ред.): именно сейчас Россия "ведет переговоры", убивая херсонцев, уничтожая Бахмут, разрушая сети Киева/Одесса, пытая мирных жителей Мелитополя... Россия хочет безнаказанно убивать. Позволим ли ей это?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 24 декабря россияне массированно обстреляли центр Херсона. В результате удара по меньшей мере 8 человек погибли, 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

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