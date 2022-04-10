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Подоляк розповів, як йде робота над гарантіями безпеки України

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Неділя 10 квітня 2022 03:35
Подоляк розповів, як йде робота над гарантіями безпеки України Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в даний час на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в міжнародному договорі буде не тільки Україна і Россі, а й країни, які виступлять потенційними гарантами безпеки України.

"Ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах - як повинна бути імплементована частина країн-гарантів", - заявив Подоляк.

За його словами, поруч з Україною має бути 5-7 країн гарантів, тому зараз йде робота над юридичними формулюваннями.

Подоляк також заявив, що Росія хоче включити в договір Білорусь, оскільки ця країна знаходиться в її підпорядкуванні.

"У російської сторони свої позиції, а в української сторони свої позиції по країнах. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, у яких є потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які будуть стояти поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки", - додав радник глави офісу президента.

Нагадаємо, Подоляк висловився про ракетний удар по Краматорську і зазначив, що Росія довела свою психічну недієздатність.

Раніше Подоляк заявив, що Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії по клацанню пальців.

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