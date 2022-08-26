Подоляк розповів про перебіг переговорів з Росією щодо захисників "Азовсталі"

Він зазначив, що Україна веде перемовини з Росією лише щодо військовополонених та інших тактичних питань.

"Ми говоримо і про захисників "Азовсталі", але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими", - сказав Подоляк.

Він вважає, що РФ насправді буде готова до миру лише після значних тактичних втрат.

"Тоді вона перестає висувати ультиматуми й змушена вислуховувати аргументи інших. Коли Україна дійде до меж, визначених у 1991 році, тоді Росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності та свободу Європи", - сказав радник голови ОП.