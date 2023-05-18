Подоляк о принудительной депортации: любимая стратегия России, которую необходимо прервать

Принудительная депортация является излюбленной стратегией России, к которой враг прибегает при попытке похитить территории и ограбить чужое. Этот цикл нужно прервать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как отметил Подоляк, Россия умышленно прибегает к принудительной депортации целых народов с обязательными массовыми избиениями, унижениями людей и тотальным разрушением домов, поскольку это является ее любимой "внешнеполитической" стратегией.
"Чтобы украсть территорию. Чтобы ограбить чужое. Чтобы заселить украденное криминальным элементом и назвать "своим". Депортации, убийства, захваты и разграбление - именно так прирастала Россия. Крымскотатарский народ, который дважды пережил ужас российского избиения и изгнания, прекрасно это понимает", - добавил советник Офиса президента.
По словам Михаила Подоляка, сегодня важно наказать "русский мир", чтобы наконец прервать бесконечный цикл "депортаций по-русски".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские чиновники в это время планируют легализовать депортацию украинцев с временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения".
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