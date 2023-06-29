Подоляк о Пригожине: неудачник, упустивший шанс и "убивший собственное дитя"

"Горе побежденным... особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают в клочья падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования - на эти деньги претендуют другие властные группировки", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, часть наемников заключает контракты с Министерством обороны России, другая же - с "Росгвардией" или же пытается вернуться в Африку, где уже есть попытки национализировать активы ЧВК.

Сам Пригожин ездит между Россией и Беларусью, целуя "отцу" руку и прося прощения за неудачный бунт.

"Но все это уже не имеет значения - человек, который имел шанс, превратился в неудачника, убившего собственного ребенка", - добавил Подоляк.

"Поход" Пригожина

24 июня основатель ЧВК Пригожин заявил о том, что Министерство обороны России отдало приказ своим военным ударить по тыловым позициям "вагнеровцев", в результате чего погибло много наемников. После этого он объявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Попытка бунта изрядно напугала Кремль: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а российский диктатор Владимир Путин и его элита - бежали из столицы.

По словам президента США Джо Байдена, глава Кремля стал еще слабее после попытки мятежа.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.