RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про "привітання" Путіна: Україна має провести психотерапію для росіян

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Україна має провести психотерапію для росіян у відповідь на "вітальне послання" президента Росії Володимира Путіна. Він сьогодні побажав українському народу "не допустити реваншу" нацизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, сьогодні Росія та її політична еліта демонструють феномен об'ємного колективного божевілля на пропагандистських міфах, впадаючи в стан безглуздої балаканини і публічного марення.

Він також зазначив, що в останні дні відразу кілька представників політичної еліти зробили людожерські заяви від "завершення спецоперації до виходу на кордони Польщі", погроз знищення Європи ядерною зброєю до пропозицій "вбити 2 млн українців".

При цьому вершиною цинізму стало сьогоднішнє "вітальне послання" Путіна, якого Подоляк назвав "батьком сучасного російського нацизму".

"Тому вважаю, що у України тепер є важлива психіатрична місія - провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на зразок того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Путін направив українському народу послання, в якому "підкреслив неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін9 МаяОфіс президентаВійна Росії проти України