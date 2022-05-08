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Подоляк про "привітання" Путіна: Україна має провести психотерапію для росіян

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Київ, Неділя 08 травня 2022 17:17
Подоляк про "привітання" Путіна: Україна має провести психотерапію для росіян Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Україна має провести психотерапію для росіян у відповідь на "вітальне послання" президента Росії Володимира Путіна. Він сьогодні побажав українському народу "не допустити реваншу" нацизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, сьогодні Росія та її політична еліта демонструють феномен об'ємного колективного божевілля на пропагандистських міфах, впадаючи в стан безглуздої балаканини і публічного марення.

Він також зазначив, що в останні дні відразу кілька представників політичної еліти зробили людожерські заяви від "завершення спецоперації до виходу на кордони Польщі", погроз знищення Європи ядерною зброєю до пропозицій "вбити 2 млн українців".

При цьому вершиною цинізму стало сьогоднішнє "вітальне послання" Путіна, якого Подоляк назвав "батьком сучасного російського нацизму".

"Тому вважаю, що у України тепер є важлива психіатрична місія - провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на зразок того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Путін направив українському народу послання, в якому "підкреслив неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".

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