Подоляк объяснил, почему Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны

Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны, поскольку Россия должна ответить за военные преступления и убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что Украина не может пойти на компромиссы с врагом и отдать территории, которые временно находятся под оккупацией.

"Что такое "мирное решение"? Это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за… тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру. То есть за все платит Украина, а РФ вообще не отвечает за военные преступления", - отметил Подоляк.