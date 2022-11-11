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Подоляк объяснил, почему Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны, поскольку Россия должна ответить за военные преступления и убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что Украина не может пойти на компромиссы с врагом и отдать территории, которые временно находятся под оккупацией.

"Что такое "мирное решение"? Это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за… тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру. То есть за все платит Украина, а РФ вообще не отвечает за военные преступления", - отметил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, однако, если она признает свое вторжение.

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