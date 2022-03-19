RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про "План Маршалла №2": це для тих, хто не стоїть поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Зеленського відреагували на ініціативу Польщі щодо створення для України "Плану Маршалла №2" для її відновлення після війни. Там заявили, що це насамперед моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка Twitter.

"План Маршалла 2.0. - це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури - це війна РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися - щирий друг", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн союзу та пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.

Зазначимо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаІрина ПодолякВійна Росії проти України