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Подоляк подтвердил участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФ

Новина українською →
Киев, Суббота 24 сентября 2022 20:55
Подоляк подтвердил участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФ Фото: Роман Абрамович, российский миллиардер (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Иван Носальский

Российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире "24 канала".

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил Подоляк.

По его словам, российских миллиардер являлся посредником-модератором переговорного процесса и позволял сторонам вести объективный диалог.

Также Подоляк отметил, что не может сейчас разглашать более детальные подробности роли Абрамовича и других участников в переговорах, поскольку для этого стоит дождаться "финала".

"Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала", - заявил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация, что Абрамович встречался с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и РФ.

Более детально о процессе обмена можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Роман Абрамович Офис президента
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