Подоляк о перевороте в России: попытки перехватить власть будут только нарастать

Если слабость России очевидна многим. То теперь попытки перехватить власть будут только нарастать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Что нового мы теперь знаем о государстве РФ: 1. Внутри России нет военной инфраструктуры, нет боеспособных частей. 2. Росгвардия и ФСБ недееспособны и не готовы к реальным масштабным протестам", - заявил он.

Подоляк добавил, что российский народ абсолютно не поддерживает власть, а это значит, что он не будет выходить на ее защиту, а, наоборот, будет приветствовать любую альтернативную силу.

"4. Путинская элита хорошо знает о слабости вертикали и в любой момент готова сбежать на джетах. 5. Дееспособных переговорщиков в пользу элит нет и не будет", - заявил он.

Советник главы ОП добавил, что при малейшем кризисе российский диктатор Владимир Путин мигом исчезает, отказываясь брать на себя ответственность и искать решения.

"И главное: если слабость России очевидна многим, то попытки перехватить власть будут только нарастать. Будет нарастать также хаотизация, анархизация в России. Единственный рациональный сценарий, гарантирующий всем предсказуемость, - это понятный транзит власти в РФ, обязательная смена путинской элиты. Но это теперь возможно только при быстром обнулении военного потенциала России на оккупированных территориях", - подчеркнул он.

Переворот в России

Между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

На днях конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", и начал с Ростова.

Вчера Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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