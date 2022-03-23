Подоляк про переведення Росією розрахунків за газ у рублі: другий крок до ескалації

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував переведення Росією розрахунків за газ у рублі. Він вважає, що це другий крок до ескалації світового конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.
"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від доларів та євро, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший - погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу", - зазначив радника глави ОПУ.
Нагадаємо, Володимир Путін наказав "Газпрому" перейти на рублевий розрахунок. Тепер європейські країни повинні платити за російський газ рублями.
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