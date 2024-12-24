Подоляк: Переговоры Трампа и Путина возможны только через принуждение к сценарию США

Российский диктатор Владимир Путин является человеком, который находится в иррациональном понимании происходящего. Он будет настаивать на всем, чтобы не проиграть войну.

По мнению Подоляка, новоизбранный президент США Дональд Трамп, хочет получить определенные дивиденды от встречи с Путиным и от реализации сценария, который будет предложен.

"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически", - сказал Подоляк.

По его словам, Путин думает, настаивать на том, что имеет право убивать и имеет право перераспределять влияния, имеет право на переформатирование международного права.

"Честно, я совсем не понимаю, что хочет получить тот или иной человек, который будет с ним (Путиным - ред.) вести переговоры. С Российской Федерацией, ну даже такие промежуточные переговоры. Потому что надо играть в свой сценарий. Если ты хочешь доминировать, ты должен играть только в свой сценарий. А чтобы играть с Россией в свой сценарий, ты должен заставить Россию осознать, что это единственно возможный сценарий - твой сценарий. Ну то есть сценарий Трампа, например, является единственно возможным для России. А сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения", - заявил Подоляк.

Трамп хочет закончить войну в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял о своем желании быстро завершить войну России против Украины. Он даже пообещал сделать это в течение первых 24 часов своего президентства.

Как сообщает Reuters, у Трампа рассматривают три ключевых сценария завершения войны. Предложения поступили от спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, вице-президента США Джей Ди Венса и экс-исполняющего обязанности руководителя разведки Ричарда Греннела. Все варианты предусматривают замораживание конфликта по сложившейся линии разграничения.