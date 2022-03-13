Подоляк про переговори з Росією: на конкретні результати вийдемо в лічені дні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже підготувала свої пропозиції для переговорів з Росією через війну. За його словами, на конкретні результати можуть вийти вже в лічені дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter .

"Наші пропозиції на столі. Вони жорсткі. Стосуються насамперед припинення вогню та відведення військ. Ми принципово не поступимося ні в яких позиціях. Росія це вже розуміє і починає конструктивно розмовляти. Думаю, що на конкретні результати вийдемо в лічені дні", - заявив він.

При цьому він додав, що представники російської делегації на переговорах вже не ультимативно що-небудь говорять, а уважно слухають пропозиції України.

"Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги-закінчення війни і виведення російських військ. Бачу, що розуміння цього процесу і діалог", - додав Подоляк.