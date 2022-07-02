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Подоляк відповів, скільки треба часу на постачання Україні необхідної зброї

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У питанні військової допомоги Україні від союзників, необхідної для деблокади та контрнаступу, потрібно враховувати дві речі. Це бюрократія та сама кількість зброї на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, з погляду бюрократії, процес проходитиме швидко.

"Перша складова - це бюрократія. Там потрібно підписати певну кількість документів, зокрема, як використовуватимемо, як забиратимемо, куди доставлятимемо. Цієї частини вже немає. Бюрократії для України нема. Маю на увазі з погляду постачання зброї наших партнерів", - пояснює Подоляк.

Втім, радник керівника офісу президента звертає увагу на другий, більш важливий аспект.

"Є інший чинник - проблема кількості цієї зброї на складах. Його треба доробити, бо ніхто стільки не збирав, як Росія. Тому зараз його доопрацьовують, щось розконсервують на складах, і це швидко йтиме в Україну - місяць, два, три", - розповідає Подоляк.

Він додав, що щойно є певна кількість тієї чи іншої зброї - її мають передати Україні, яка її використовуватиме.

Нагадаємо, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що анонсований раніше пакет військової допомоги від США вже в найближчому майбутньому відправиться на передову.

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