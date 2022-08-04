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Подоляк звинуватив Amnesty International у поширенні пропаганди і дискредитації ЗСУ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правозахисники Amnesty International своїми заявами про нібито розміщення позицій ЗСУ у жилих районах дискредитують Україну та поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що найбільшу загрозу для українців становить російська армія. Натомість українські воїни захищають свій народ і землю, а життя мирних жителів для них є пріоритетом. Тому у прифронтових населених пунктах проводиться евакуація.

Подоляк зазначив, що Росія намагається зірвати постачання озброєння Україні і використовує для цього всю мережу агентів.

"Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", - зазначив Подоляк.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International опублікувала черговий звіт про війну в Україні. У ньому йшлося про те, що ЗСУ під час відбиття атак російських окупантів наражають на небезпеку громадянське населення.

Українські військові нібито створюють бази та розміщують озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. При цьому евакуація у таких населених пунктах не проводилася.

Раніше ми повідомляли, що на звинувачення Amnesty International відреагував також глава МЗС Дмитро Кулеба.

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