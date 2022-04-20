Подоляк про обмін Медведчука на захисників Маріуполя: це його ініціатива

За його словами, Медведчук є елементом війни і був одним з тих, хто спровокував агресію Росії проти України.

"Ми готові обміняти цього суб'єкта на певну кількість наших військовополонених, тому що для нас наші люди набагато важливіші", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що і сам Медведчук хоче знайти вихід із ситуації, оскільки йому доведеться давати свідчення про те, що він робив з 2014 року в Україні і чому його діяльність призвела до російського вторгнення.

"Це була його ініціатива: запропонувати себе в обмін на жителів і захисників Маріуполя. На мою думку, це була єдина формула, за якою можна було віддати цього суб'єкта і забрати всіх наших людей з Маріуполя, щоб вони там не гинули з урахуванням того, як веде війну Російська Федерація. Там килимові бомбардування - і крилаті ракети, і артилерія нескінченно руйнують "Азовсталь", - зазначив Подоляк.

Він додав, що російська сторона на сьогодні просто ігнорує Медведчука, оскільки він "розвів їх на великі гроші і при цьому постійно брехав".